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На Донеччині затримали 2 бойовиків, повідомили про підозру п'ятьом

Неділя, 23 жовтня 2016, 21:53

У Донецькій області затримано двох бойовиків, один з них брав участь у бойових діях у Слов'янську.

Про це 23 жовтня повідомили у  ГУ Нацполіції у Донецькій області. 

За даними поліції, бандформування, до складу якого входив один з затриманих - 35-річний чоловік, мешканець Лиманського району - захопило під свою базу школу на околицях міста. 

"У час, коли йшли запеклі бої за Слов’янськ, найманець з позивним "Тан" був задіяний на охорону казарми, де жили 100 бойовиків. Через тиждень разом зі своїми командирами на прізвиська "Мародер" та "Тор" він втік до окупованого Донецька, звідти втік на підконтрольну Україні територію, приїхав у село в Лиманському районі, де жили його батьки, та переховувався під виглядом мирного мешканця", - повідомили в НП.

Інший затриманий - 31-річний мешканець Маріуполя, який у квітні 2014 року брав участь у мітингах, здійснював охорону захоплених адміністративних будівель та чергував на незаконно встановлених блокпостах, полюючи на "шпигунів держдепу" та "бандерівців".

Після звільнення Маріуполя чоловік жив в українському місті та був викритий. 

За усіма фактами відкрито кримінальні провадження за ч.2 ст.260 "Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань" Кримінального кодексу України. Бойовикам загрожує до 8 років позбавлення волі.

"Усього за тиждень поліцейські повідомили про підозру 5 бойовикам, встановили особу та оголосили у розшук ще 80 учасників НЗФ. Серед затриманих – жителі Слов’янська, Лиману, Маріуполя, Краматорська, Костянтинівки. Вік учасників НЗФ - від 23 до 35 років,  усі брали участь в окупації Донецької області", - зазначили у поліції. 

Українська правда

Теми: Донбастероризмполіція
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