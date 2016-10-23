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В Донецкой области задержали 2 боевиков, сообщили о подозрении 5

Воскресенье, 23 октября 2016, 21:53

В Донецкой области задержали двух боевиков, один из них участвовал в боевых действиях в Славянске.

Об этом 23 октября сообщили в ГУ Нацполиции в Донецкой области.

По данным полиции, бандформирование, в состав которого входил один из задержанных - 35-летний житель Лиманского района - захватило под свою базу школу в окрестностях города.

"В то время, когда шли ожесточенные бои за Славянск, наемник с позывным "Тан" был задействован на охране казармы, где жили 100 боевиков. Через неделю вместе со своими командирами по прозвищу "Мародер" и "Тор" он бежал в оккупированный Донецк, оттуда бежал на подконтрольную Украине территорию, приехал в село в Лиманском районе, где жили его родители, и скрывался под видом мирного жителя", - сообщили в НП.

Другой задержанный - 31-летний житель Мариуполя, который в апреля 2014 года принимал участие в митингах, осуществлял охрану захваченных административных зданий и дежурил на незаконно установленных блокпостах, охотясь на "шпионов госдепа" и "бандеровцев".

После освобождения Мариуполя человек жил в украинском городе и был разоблачен.

По всем фактам возбуждены уголовные производства по ч.2 ст.260 "Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований" Уголовного кодекса Украины. Боевикам грозит до 8 лет лишения свободы.

"Всего за неделю полицейские сообщили о подозрении 5 боевикам, установили личность и объявили в розыск еще 80 участников НВФ. Среди задержанных - жители Славянска, Лимана, Мариуполя, Краматорска, Константиновки. Возраст участников НЗФ - от 23 до 35 лет, все принимали участие в оккупации Донецкой области ", - отметили в полиции.

Украинская правда

Темы: Донбасстерроризмполиция
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