У черзі на кордоні з Польщею стоять понад 1000 авто

Станом на 22:00 23 жовтня в пунктах пропуску на кордоні з Польщею стоять 1320 автомобілів.

Про це повідомили в Західному управлінні Держприкордонслужби України.

Так, в ПП "Устилуг" стоять 500 автомобілів, "Ягодин авто" - 250, "Угринів" - 160, "Краковець" - 150, "Грушів" - 100, "Рава-Руська" - 90, "Шегині" - 40, "Смільниця" - 30.

Черг в пунктах пропуску на кордоні з Молдовою, Румунією, Словаччиною та Угорщиною автомобільних черг немає.

Варто відзначити, що за станом на 18:00 23 жовтня в черзі на кордоні з Польщею знаходилося 1000 автомобілів.