Суд над Чийгозом продовжиться 24 жовтня

Наступне засідання у справі заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза пройде в понеділок, 24 жовтня.

Про це глава ЦВК Курултаю кримськотатарського народу Заїр Смедляєв повідомив на своїй сторінці в Facebook.

"24 жовтня о 9.30 в верховному суді Криму продовжиться судове засідання по справі Ахтема Чийгоза", - написав він.

Як відомо, Чийгоз був затриманий в січні 2015 року за участь у мітингу на підтримку територіальної цілісності України перед будівлею Верховної Ради Криму 26 лютого 2014 року.

20 липня 2016 року окупаційний Київський райсуд Сімферополя розділив справу "26 лютого". Тепер Чийгоза судять окремо від інших обвинувачених – Алі Асанова і Мустафи Дегерменджи. Їм загрожує в'язниця за організацію мітингу біля стін Верховної Ради Криму 26 лютого.

Чийгозу, як головному обвинуваченому, можуть присудити 10 років позбавлення волі. Вину у цій справі окупаційна влада півострова покладає виключно на кримських татар. Потерпілими названі представники так званої "кримської самооборони".