Суд над Чийгозом продолжится 24 октября

Следующее заседание по делу заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза пройдет в понедельник, 24 октября.

Об этом глава ЦИК Курултая крымскотатарского народа Заир Смедляев сообщил на своей странице в Facebook.

"24 октября в 9.30 в верховном суде Крыма продолжится судебное заседание по делу Ахтема Чийгоза", - написал он.

Как известно, Чийгоз был задержан в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года.

20 июля 2016 года оккупационный Киевский райсуд Симферополя разделил дело "26 февраля". Теперь Чийгоза судят отдельно от остальных обвиняемых – Али Асанова и Мустафы Дегерменджи. Им грозит тюрьма за организацию митинга у стен Верховного Совета Крыма 26 февраля.

Чийгозу, как главному обвиняемому, могут присудить 10 лет лишения свободы. Вину в этом деле оккупационные власти полуострова возлагают исключительно на крымских татар. Пострадавшими названы представители так называемой "крымской самообороны".