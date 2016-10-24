На парламентських виборах в Литві переміг Союз селян і зелених

На парламентських виборах в Литві перемогу здобув Союз селян і зелених (LVŽS), очолюваний Рамунасом Карбаускісом.

Про це повідомляє Baltic News Service, передає "РБК".

За даними агентства, "аграрії" перемогли в 36 виборчих округах, в новому парламенті вони отримають 56 мандатів.

Друге місце зайняв Союз Вітчизни - Християнські демократи Литви, який за підсумками першого туру виборів з невеликою перевагою випереджав LVŽS. У Союзу Вітчизни в Сеймі буде 31 представник.

На третьому місці опинилася Соціал-демократична партія Литви, яка очолює нинішній уряд. У представників партії в підсумку 17 мандатів.

Ще 14 місць в Сеймі отримав Ліберальний рух, по вісім мандатів дісталося Виборчій акції поляків Литви і партії "Порядок і справедливість". Ще два мандати отримала Партія праці (лейбористи), по одному - Литовська партія зелених, Партія центру і партія "Литовський список".

До Сейму Литви входить 141 депутат, які обираються на чотири роки за змішаною системою: 71 депутат - в одномандатних округах за мажоритарною системою, 70 - за партійними списками.