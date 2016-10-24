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На парламентских выборах в Литве победил Союз крестьян и зеленых

Понедельник, 24 октября 2016, 02:17

На парламентских выборах в Литве победу одержал Союз крестьян и зеленых (LVŽS), возглавляемый Рамунасом Карбаускисом.

Об этом сообщает Baltic News Service, передает "РБК".

По данным агентства, "аграрии" победили в 36 избирательных округах, в новом парламенте они получат 56 мандатов.

Второе место занял Союз Отечества — Христианские демократы Литвы, который по итогам первого тура выборов с небольшим преимуществом опережал LVŽS. У Союза Отечества в Сейме будет 31 представитель.

На третьем месте оказалась возглавляющая нынешнее правительство Социал-демократическая партия Литвы. У представителей партии в итоге 17 мандатов.

Еще 14 мест в Сейме получило Либеральное движение, по восемь мандатов досталось Избирательной акции поляков Литвы и партии "Порядок и справедливость". Еще два мандата получила Партия труда (лейбористы), по одному — Литовская партия зеленых, Партия центра и партия "Литовский список".

В Сейм Литвы входит 141 депутат, которые избираются на четыре года по смешанной системе: 71 депутат - в одномандатных округах по мажоритарной системе, 70 - по партийным спискам

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Темы: Литвавиборы
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