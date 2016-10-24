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У МЗС викликали представника Сирії через Крим

Понеділок, 24 жовтня 2016, 12:09

У МЗС викликали тимчасового повіреного у справах Хасана Хаддура щодо заяв спікера парламенту Сирії про приналежність окупованого Криму.

Про це "Українській правді" повідомила речник МЗС Мар'яна Беца.

"20 жовтня МЗС викликало тимчасово повіреного у справах Сирії в Україні для висловлення рішучого протесту та отримання пояснення щодо висловлювань спікера сирійського парламенту у питанні приналежності Криму", - повідомила Беца.

"Україна наголосила, що така заява є недружнім кроком щодо нашої країни і викликає глибоке обурення. Було чітко наголошено, що Крим був, є і лишається частиною України відповідно до міжнародного права. Крім того, це підтверджено резолюцією Генасамблеї ООН від 27 березня 2014 року про територіальну цілісність України", - наголосила речник МЗС.

Як відомо, раніше повідомлялося, що спікер парламенту Сирії Хадія Аббас визнав Крим складовою частиною Росії.

Президент Сирії Башар Асад, якого західні країни звинувачують у геноциді власного народу, активно співпрацює з Кремлем.

Зокрема, він дозволив Росії розмістити на території країни військові бази, а також разом з її військами бомбить території повстанців. Міжнародні організації та правозахисники стверджують, що війська Асада і Кремля масово вбивають мирних громадян.

Крим був окупований Росією у лютому 2014 року, а після  псевдореферендуму, проведеного під дулами автоматів російських військових, був незаконно анексований. 

*** У новині уточнено ім'я повіреного.

Оксана Коваленко, УП

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Теми: СиріяКрим
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