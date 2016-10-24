В МИД вызвали представителя Сирии из-за Крыма

В МИД вызвали временного поверенного в делах Хасана Хаддура относительно заявлений спикера парламента Сирии о принадлежности оккупированного Крыма.

Об этом "Украинской правде" сообщила пресс-секретарь МИД Марьяна Беца.

"20 октября МИД вызвал временно поверенного в делах Сирии в Украину для выражения решительного протеста и получения объяснения о высказываниях спикера сирийского парламента в вопросе принадлежности Крыма", - сообщила Беца.

"Украина отметила, что такое заявление является недружественным шагом в отношении нашей страны и вызывает глубокое возмущение. Было четко отмечено, что Крым был, есть и остается частью Украины в соответствии с международным правом. Кроме того, это подтверждено резолюцией Генассамблеи ООН от 27 марта 2014 о территориальной целостности Украины", - отметила представитель МИД.

Как известно, ранее сообщалось, что спикер парламента Сирии Хади Аббас признал аннексированный Крым частью России.

Как известно, президент Сирии Башар Асад, которого западные страны обвиняют в геноциде собственного народа, активно сотрудничает с Кремлем.

В частности, он позволил России разместить на территории страны военные базы, а также вместе с ее войсками бомбит территории повстанцев. Международные организации и правозащитники утверждают, что войска Асада и Кремля массово убивают мирных граждан.

Крым был оккупирован Россией в феврале 2014, а после псевдореферендума в марте 2014 года, проведенного под дулами автоматов российских военных, был незаконно аннексирован РФ.

*** В новости уточнено имя поверенного.

Оксана Коваленко, УП