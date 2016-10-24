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Харківський завод виготовив сотні тисяч пляшок фальшивої горілки – поліція

Понеділок, 24 жовтня 2016, 12:15

Працівники фіскальної служби та посадовці горілчаного заводу Харківської області організували злочинну схему з підпільного виготовлення горілки.

Про це повідомляє прес-служба Нацполіції.

Згідно з повідомленням, на заводі виготовлялась лікеро-горілчана продукція, яка жодним чином не обліковувалась.

"В подальшому пляшки маркувались марками акцизного податку України, які нібито знищені, як невикористані. Згідно норм чинного законодавства відповідні акти про знищення складаються працівниками фіскальної служби. Окрім того, щоб замаскувати факт використання невідповідної марки акцизного податку, зверху наклеювали додаткову етикетку з різними позначеннями", – повідомили у поліції.

У відомстві додали, що готова до реалізації продукція розповсюджувалась на території Дніпропетровської області.

Відкрито кримінальне провадження, було проведено 13 обшуків на території двох областей.

 

Правоохоронці вилучили понад 590 тисяч пляшок, загальна вартість яких сягає майже 30 мільйонів гривень. Також поліцейські вилучили понад один мільйон гривень.

Як відомо, нещодавно Харківщиною, а також низкою інших областей України прокотилася хвиля смертей від фальшивої горілки, виготовленої у підпільних умовах з метилового спирту, нелегально завезеного з Росії.

Українська правда

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Теми: ХарківфальсифікаціїполіціяДніпропетровська область
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