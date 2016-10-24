30% українців хочуть жити за кордоном, а 40% – працювати

30% опитаних українців скоріше хотіли б виїхати за кордон на постійне проживання, майже 65% скоріше не хотіли б, а 40% хотіли б працювати за кордоном.

Про це свідчить опитування, проведене соціологічною групою "Рейтинг" у вересні.

Більшою мірою виявляють бажання поїхати за кордон на постійне проживання або на роботу мешканці західного й центрального регіонів, чоловіки, люди молодшого віку, з вищим рівнем освіти та доходів.

Основні причини для виїзду за кордон на постійно: отримання кращих умов життя (53%), бажання забезпечити краще майбутнє дітям (41%), відсутність гідної роботи в Україні (32%).

При цьому для респондентів, які мають дітей до 16 років, бажання забезпечити краще майбутнє для дітей є основним мотивом (52%) виїзду за кордон на постійне проживання.

Серед інших мотивів виїзду за кордон на постійне місце проживання: 13% – з метою кращої самореалізації, 8% – через невідчуття себе в безпеці в Україні, 7% – для отримання кращої освіти чи кращого медобслуговування, 5% – через кращі умови ведення бізнесу за кордоном.

Серед охочих працювати за кордоном лише чверть оцінила свої шанси на роботу за кордоном як значні, ще половина – як незначні, 12% вважають, що у них взагалі немає шансів, кожен десятий не визначився.

Більш оптимістичні в оцінках власних шансів на працевлаштування мешканці Заходу, молодь, чоловіки, люди з вищими рівнем освіти та доходів. Люди, які вже працювали за кордоном або, принаймні, цікавилися цим питанням предметно, значно оптимістичніші щодо своїх шансів поїхати працювати за кордон.

Загалом чверть опитаних українців вже цікавилися можливостями працевлаштування за кордоном. Серед опитаних відвідувачів візових центрів, які висловили бажання працювати за кордоном, майже 70% вже цікавилися такими можливостями.

Кожен десятий опитаний українець має досвід роботи за кордоном, значно більше таких на заході країни (23%), ніж в решті регіонів (6-8%), частіше це чоловіки, люди середнього віку, з вищим рівнем освіти і доходів.

Серед тих, хто висловив бажання працювати за кордоном, понад 20% вже працювали за кордоном. Серед відвідувачів візових центрів, які висловили бажання працювати за кордоном, таких майже 40% (у Львові і Житомирі таких вдвічі більше, ніж у Харкові).

Майже 40% опитаних, які бажають працювати за кордоном, готові лишитися там на термін від 1 до 5 років, натомість більшість опитаних відвідувачів візових центрів розглядають можливість лишитися працювати за кордоном на більш короткий термін – до 1 року.

Також люди старшого віку, прихильники вступу до Митного Союзу, респонденти без досвіду роботи за кордоном більше орієнтовані на більш короткотривале перебування за кордоном. Натомість молодь, прихильники євроінтеграції скоріше готові лишитися на довший час – від 3 років, а респонденти з досвідом роботи за кордоном – частіше переїхати жити туди.

Третина опитаних українців цікавиться роботою за вже набутою спеціальністю, кожен п’ятий готовий перекваліфікуватися, 40% бажає знайти будь-яку роботу.

При цьому дві третини опитаних, маючи постійну роботу за кордоном, скоріше повернулися б в Україну за деякий час, 15% – скоріше не повернулися б.

Соціологи інтерв’ювали дві аудиторії: 2000 громадян від 18 років – 16-22 вересня (похибка не більше 2,2%) і 450 відвідувачів візових центрів у Львові, Харкові й Житомирі – 16-27 вересня (похибка не більше 5%).

Олена Рощенко, УП