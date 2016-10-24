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30% украинцев хотят жить за границей, а 40% – работать

Понедельник, 24 октября 2016, 13:13

30% опрошенных украинцев скорее хотели бы выехать за границу на постоянное проживание, почти 65% скорее не хотели бы, а 40% хотели бы работать за границей.

Об этом свидетельствует опрос, проведенный социологической группой "Рейтинг" в сентябре.

 

В большей мере изъявляют желание поехать за границу на постоянное проживание либо на работу жители западного и центрального регионов, мужчины, люди младшего возраста, с высшим уровнем образования и доходов.

 
 

Основные причины для выезда за границу на постоянно: получение лучших условий жизни (53%), желание обеспечить лучше будущее детям (41%), отсутствие достойной работы в Украине (32%).

 

При этом для респондентов, которые имеют детей до 16 лет, желание обеспечить лучшее будущее для детей является основным мотивом (52%) выезда за границу на постоянное проживание.

Среди прочих мотивов выезда за границу на постоянное местожительство: 13% – с целью лучшей самореализации, 8% – из-за отсутствия чувства безопасности в Украине, 7% – для получения лучшего образования или лучшего медобслуживания, 5% – из-за лучших условий ведения бизнеса за границей.

Среди желающих работать за границей лишь четверть оценила свои шансы на работу за границей как значительные, еще половина – как незначительные, 12% считают, что у них вообще нет шансов, каждый десятый не определился.

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Более оптимистичны в оценках собственных шансов на трудоустройство жители Запада, молодежь, мужчины, люди с высшими уровнем образования и доходов. Люди, которые уже работали за границей или, по крайней мере, интересовались этим вопросом предметно, куда более оптимистичны на счет своих шансов поехать работать за границу.

В целом четверть опрошенных украинцев уже интересовались возможностями трудоустройства за границей. Среди опрошенных посетителей визовых центров, которые высказали желание работать за границей, почти 70% уже интересовались такими возможностями. 

Каждый десятый опрошенный украинец имеет опыт работы за границей, значительно больше таких на западе страны (23%), чем в остальных регионах (6-8%), чаще это мужчины, люди среднего возраста, с высшим уровнем образования и доходов. 

Среди тех, кто высказал желание работать за границей, более 20% уже работали за границей, среди посетителей визовых центров, которые высказали желание работать за границей, таких почти 40% (во Львове и Житомире таких вдвое больше, чем в Харькове).

 

Почти 40% опрошенных, которые желают работать за границей, готовы остаться там на срок от 1 до 5 лет, а большинство опрошенных посетителей визовых центров рассматривают возможность остаться работать за границей на более короткий срок – до 1 года.

Также люди старшего возраста, сторонники вступления в Таможенный Союз, респонденты без опыта работы за границей больше ориентированы на более кратковременное пребывание за границей. При том молодежь, сторонники евроинтеграции скорее готовы остаться на более длительное время – от 3 лет, а респонденты с опытом работы за границей – чаще переехать жить туда.

Треть опрошенных украинцев интересуется работой за уже освоенной специальностью, каждый пятый готов переквалифицироваться, 40% желает найти любую работу.

При этом две трети опрошенных, имея постоянную работу за границей, скорее вернулись бы в Украину через какое-то время, 15% – скорее не вернулись бы.

 

Социологи интервьюировали две аудитории: 2000 граждан от 18 лет – 16-22 сентября (погрешность не больше 2,2%) и 450 посетителей визовых центров во Львове, Харькове и Житомире – 16-27 сентября (погрешность не более 5%).

Алена Рощенко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: социологиямиграцияуровень жизни
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