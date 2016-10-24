Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

В Росії збільшать витрати на оборону на 600 млрд рублів

Понеділок, 24 жовтня 2016, 13:35

Уряд Росії заклав збільшення витрат по розділу "Національна безпека і правоохоронна діяльність" з 1,94 трлн до 2 трлн руб. до 2019 року.

Про це повідомляє російський РБК.

Згідно з повідомленням, в ці витрати входить і закрита частина бюджету, яка в цьому році зросла до 22,3%.

Через появи Росгвардії майже вдвічі зростуть витрати по статті "внутрішні війська": з 114,6 млрд до 206,6 млрд руб. В той же час більш ніж у 10 разів зменшаться витрати на "міграційну політику": з 33,7 млрд до 285,5 млн руб. через три роки. Витрати по підрозділу "органи безпеки" (сюди входить ФСБ) також скоротять – з млрд 306,4 до 292 млрд руб.

При цьому в 2,5 рази зростуть видатки за графою "інші питання в галузі національної безпеки та правоохоронної діяльності": з 108,4 млрд в 2016 році до 237 млрд руб. в 2019.

Згідно з кодами бюджетної класифікації, до цього підрозділу відносяться витрати, пов'язані з "керівництвом, управлінням та наданням підтримки стосовно такої діяльності, як розробка загальної політики, планів, програм і бюджетів, а також з іншими заходами у сфері національної безпеки та правоохоронної діяльності, не віднесеними до інших підрозділах цього розділу".

"У російському бюджеті і так об'ємна закрита частина бюджету, а рядки на кшталт "інші витрати" роблять витрати ще більш "непрозорими", цитує видання завлабораторією військової економії Інституту економічної політики ім. Гайдара Василя Зацепіна.

За його словами, за цим підрозділом може бути що завгодно, наприклад, джерела фінансування "допомоги окремим районам Донецької і Луганської області".

Теми: Росіяарміябюджет
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Сунак їде до Києва і оголосить про нову військову допомогу Україні на понад $3 млрд

"Христос народився", "я від спільних друзів" – з’явились деталі затримання Гринкевича

ЄС готовий піти на поступки Угорщині, щоб розблокувати допомогу Україні − FT

У ДПСУ розповіли, яка ситуація на кордоні України і Польщі

ISW пояснив, завдяки чому окупантам вдається проводити планові ротації

оновленоСША і Британія завдали авіаударів по базах хуситів у Ємені – ЗМІ

Усі новини...
Росія
Грозєв: "Через пів року або Пригожин буде мертвий, або станеться другий переворот"
До Литви втік ще один офіцер РФ: він попросив притулку
Bloomberg: У липні Росія заробила 15 мільярдів доларів від експорту нафти
Останні новини
12:24
Ветерани ВВВ, спортсмени та інші: Мінкульт оприлюднив голосувальників за Наглядову раду УКФ
12:21
Розвідка Британії: РФ неспроможна протистояти FPV-дронам на Херсонщині через нестачу РЕБ
12:20
Податкова торік наклала втричі більше штрафів за відсутність ПРРО, ніж у довоєнному 2021
12:05
Син мера Херсона закликав Зеленського домагатися звільнення його батька з полону
11:52
Держбюджет-2024 треба буде переглядати набагато рідше та не так суттєво, як попередній - НБУ
11:45
ДБР проводить обшуки в справі онлайн-казино, пов'язаних із Parimatch – джерело
11:43
Криза в Червоному морі зупинила компанію Маска у Німеччині
11:42
Росія скуповує по світу старе обладнання для виробництва мікрочипів
11:39
Держдеп: Сполучені Штати запровадили санкції через поставки Росії балістичних ракет КНДР
11:30
У ГУР розповіли, яку зброю Путін отримує від Кім Чен Ина
Усі новини...
Реклама: