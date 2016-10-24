В Росії збільшать витрати на оборону на 600 млрд рублів

Уряд Росії заклав збільшення витрат по розділу "Національна безпека і правоохоронна діяльність" з 1,94 трлн до 2 трлн руб. до 2019 року.

Про це повідомляє російський РБК.

Згідно з повідомленням, в ці витрати входить і закрита частина бюджету, яка в цьому році зросла до 22,3%.

Через появи Росгвардії майже вдвічі зростуть витрати по статті "внутрішні війська": з 114,6 млрд до 206,6 млрд руб. В той же час більш ніж у 10 разів зменшаться витрати на "міграційну політику": з 33,7 млрд до 285,5 млн руб. через три роки. Витрати по підрозділу "органи безпеки" (сюди входить ФСБ) також скоротять – з млрд 306,4 до 292 млрд руб.

При цьому в 2,5 рази зростуть видатки за графою "інші питання в галузі національної безпеки та правоохоронної діяльності": з 108,4 млрд в 2016 році до 237 млрд руб. в 2019.

Згідно з кодами бюджетної класифікації, до цього підрозділу відносяться витрати, пов'язані з "керівництвом, управлінням та наданням підтримки стосовно такої діяльності, як розробка загальної політики, планів, програм і бюджетів, а також з іншими заходами у сфері національної безпеки та правоохоронної діяльності, не віднесеними до інших підрозділах цього розділу".

"У російському бюджеті і так об'ємна закрита частина бюджету, а рядки на кшталт "інші витрати" роблять витрати ще більш "непрозорими", цитує видання завлабораторією військової економії Інституту економічної політики ім. Гайдара Василя Зацепіна.

За його словами, за цим підрозділом може бути що завгодно, наприклад, джерела фінансування "допомоги окремим районам Донецької і Луганської області".