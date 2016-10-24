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В России увеличат расходы на оборону на 600 млрд рублей

Понедельник, 24 октября 2016, 13:35

Правительство России заложило увеличение расходов по разделу "Национальная безопасность и правоохранительная деятельность" с 1,94 трлн до 2 трлн руб. к 2019 году.

Об этом сообщает российский РБК.

Согласно сообщению, в эти расходы входит и закрытая часть бюджета, которая в этом году выросла до 22,3%.

Из-за появления Росгвардии почти в два раза вырастут расходы по статье "внутренние войска": с 114,6 млрд до 206,6 млрд руб. В то же время более чем в 10 раз уменьшатся траты на "миграционную политику": с 33,7 млрд до 285,5 млн руб. через три года. Расходы по подразделу "органы безопасности" (сюда входит ФСБ) также сократят – с 306,4 млрд до 292 млрд руб.

При этом в 2,5 раза вырастут расходы по графе "другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности": с 108,4 млрд в 2016 году до 237 млрд руб. в 2019-м.

Согласно кодам бюджетной классификации, к этому подразделу относятся расходы, связанные с "руководством, управлением и оказанием поддержки в отношении такой деятельности, как разработка общей политики, планов, программ и бюджетов, а также с иными мероприятиями в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности, не отнесенными к другим подразделам данного раздела".

"В российском бюджете и так объемная закрытая часть бюджета, а строки вроде "другие расходы" делают расходы еще более "непрозрачными", цитирует издание завлабораторией военной экономии Института экономической политики им. Гайдара Василия Зацепина.

По его словам, за этим подразделом может быть что угодно, например, источники финансирования "помощи отдельным районам Донецкой и Луганской области".

Темы: Росcияармиябюджет
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