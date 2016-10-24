Чийгоз попросив відвід судді

У понеділок під час засідання суду у справі заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз заявив відвід судді.

Про це написав його адвокат Микола Полозов у своєму Твіттері.

За його словами Чийгоз попросив відвід з причини ангажованості і яскраво вираженого звинувачувального ухилу в процесі.

Ахтем Чийгоз заявил отвод судье Козыреву по причине ангажированного и ярко выраженного обвинительного уклона в процессе.#FreeChiygoz — Николай Полозов (@nikolai_polozov) October 24, 2016

Також, за його словами було допитано кілька "свідків".

Допрашивается свидетель обвинения Колесников Андрей Викторович - зам. управделами Госсовета Крыма.#FreeChiygoz — Николай Полозов (@nikolai_polozov) October 24, 2016

Следующий свидетель обвинения - Филь Николай Анатольевич. 26.02.14 сотрудник МВД Украины, ныне сотрудник МВД РФ.#FreeChiygoz — Николай Полозов (@nikolai_polozov) October 24, 2016

Первый свидетель сегодня Стеценко Виктор Викторович. На дату 26.02.14 сотрудник МВД Украины, ныне российский полицейский. #FreeChiygoz — Николай Полозов (@nikolai_polozov) October 24, 2016

Наступне засідання відбудеться у вівторок.

Як відомо, Чийгоз був затриманий в січні 2015 року за участь у мітингу на підтримку територіальної цілісності України перед будівлею Верховної Ради Криму 26 лютого 2014 року.

20 липня 2016 року окупаційний Київський райсуд Сімферополя розділив справу "26 лютого". Тепер Чийгоза судять окремо від інших обвинувачених – Алі Асанова і Мустафи Дегерменджи. Їм загрожує в'язниця за організацію мітингу біля стін Верховної Ради Криму 26 лютого.

Чийгозу, як головному обвинуваченому, можуть присудити 10 років позбавлення волі. Вину у цій справі окупаційна влада півострова покладає виключно на кримських татар. Потерпілими названі представники так званої "кримської самооборони".

Українська правда