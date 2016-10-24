Чийгоз попросил отвод судьи

В понедельник во время заседания суда по делу заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз заявил отвод судье.

Об этом написал его адвокат Николай Полозов в своем Твиттере.

По его словам Чийгоз попросил отвод по причине ангажированности и ярко выраженного обвинительного уклона в процессе.

Ахтем Чийгоз заявил отвод судье Козыреву по причине ангажированного и ярко выраженного обвинительного уклона в процессе.#FreeChiygoz — Николай Полозов (@nikolai_polozov) October 24, 2016

Также, по его словам были допрошены несколько "свидетелей".

Первый свидетель сегодня Стеценко Виктор Викторович. На дату 26.02.14 сотрудник МВД Украины, ныне российский полицейский. #FreeChiygoz — Николай Полозов (@nikolai_polozov) October 24, 2016

Далее допрашивается потерпевший Худоносов Виктор Михайлович (тот, который якобы в Киев уезжал). #FreeChiygoz — Николай Полозов (@nikolai_polozov) October 24, 2016

Допрашивается свидетель обвинения Колесников Андрей Викторович - зам. управделами Госсовета Крыма.#FreeChiygoz — Николай Полозов (@nikolai_polozov) October 24, 2016

Следующее заседание состоится во вторник.

Как известно, Чийгоз был задержан в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховного Совета Крыма 26 февраля 2014.

20 июля 2016 оккупационный Киевский райсуд Симферополя разделил дело "26 февраля". Теперь Чийгоза судят отдельно от других обвиняемых - Али Асанова и Мустафы Дегерменджы. Им грозит тюрьма за организацию митинга у стен Верховной Рады Крыма 26 февраля.

Чийгозу, как главному обвиняемому, могут присудить 10 лет лишения свободы.

Вину в этом деле оккупационные власти полуострова возлагает исключительно на крымских татар. Потерпевшими названы представители так называемой "крымской самообороны".

Украинская правда