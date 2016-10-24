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Чийгоз попросил отвод судьи

Понедельник, 24 октября 2016, 18:23

В понедельник во время заседания суда по делу заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз заявил отвод судье.

Об этом написал его адвокат Николай Полозов в своем Твиттере.

По его словам Чийгоз попросил отвод по причине ангажированности и ярко выраженного обвинительного уклона в процессе.

Также, по его словам были допрошены несколько "свидетелей".

Следующее заседание состоится во вторник.

Как известно, Чийгоз был задержан в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховного Совета Крыма 26 февраля 2014.

20 июля 2016 оккупационный Киевский райсуд Симферополя разделил дело "26 февраля". Теперь Чийгоза судят отдельно от других обвиняемых - Али Асанова и Мустафы Дегерменджы. Им грозит тюрьма за организацию митинга у стен Верховной Рады Крыма 26 февраля.

Чийгозу, как главному обвиняемому, могут присудить 10 лет лишения свободы.

Вину в этом деле оккупационные власти полуострова возлагает исключительно на крымских татар. Потерпевшими названы представители так называемой "крымской самообороны".

Украинская правда

Темы: крымские татарысуд
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