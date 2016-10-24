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Тимчасовий керівник Нацполіції Запоріжжя пішов у відставку

Понеділок, 24 жовтня 2016, 18:55

Віктор Ольховський - тимчасовий виконувач обов'язків начальника управління Нацполіції в Запорізькій області, повідомив про відставку з посади за власним бажанням.

Про це повідомила прес-служба відомства.

Причина відставки не повідомляється.

Водночас зазначається, що присутні на зустрічі губернатор Запорізької області Костянтин Бриль та голова облради Григорій Самардак подякували Ольховському за конструктивну співпрацю та вручили йому нагороди – медаль ОДА "За розвиток Запорізького краю" та орден "За заслуги перед Запорізьким краєм" 1-го ступеню.

Українська правда

Теми: поліціяЗапоріжжя
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