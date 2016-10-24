Временный руководитель Нацполиции Запорожья ушел в отставку

Виктор Ольховский - временно исполняющий обязанности начальника управления Нацполиции в Запорожской области, сообщил об отставке с должности по собственному желанию.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Причина отставки не сообщается.

В то же время отмечается, что присутствующие на встрече губернатор Запорожской области Константин Брыль и председатель облсовета Григорий Самардак поблагодарили Ольховского за конструктивное сотрудничество и вручили ему награды - медаль ОГА "За развитие Запорожского края" и орден "За заслуги перед Запорожским краем" 1-й степени.

Украинская правда