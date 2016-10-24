МОЗ обіцяє купляти вітчизняні вакцини, якщо налагодять виробництво

Міністерство охорони здоров'я закуповуватиме українські вакцини, якщо таке виробництво буде організовано, але сумнівається в його налагодженні.

Про це повідомила в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун.

"Виробництво вакцин - це дуже складне виробництво. Воно займає багато часу, його не можна організувати швидко. Якби міжнародні фармкомпанії, європейські, іноземні виробники, які б хотіли побудувати свої заводи і робити в Україні свої препарати, то це було б простіше, оскільки в них уже є технологія", - сказала вона під час круглого столу в Києві в понеділок.

Коментуючи можливості закупівель вакцин українського виробництва, Супрун зазначила, що "ми не обираємо, чи буде (закуповуватися) українське або неукраїнське, для нас головне, щоб воно було якісне".

"Якщо українські будуть якісні і якщо буде хороша ціна, то, напевно, не треба буде імпортувати, і агентство (із закупівель) обиратиме вітчизняні вакцини", - сказала вона.

Глава Європейської регіональної сертифікаційної комісії з ліквідації поліомієліту Девід Солсбери зазначив, що організація виробництва вакцин в Україні економічно не вигідна.

"Економічно це не має сенсу, оскільки населення України занадто мало, щоб робити вакцини було вигідніше, ніж закуповувати у визнаних світових виробників", - сказав він.

Експерт наголосив, що у разі виробництва вакцин в Україні вони будуть доволі дорогими.

Інтерфакс-Україна