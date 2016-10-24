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Минздрав обещает покупать отечественные вакцины, если наладят производство

Понедельник, 24 октября 2016, 20:22

Министерство здравоохранения будет закупать украинские вакцины, если такое производство будет организовано, но сомневается в его налаживании.

Об этом сообщила и.о. министра здравоохранения Уляна Супрун.

"Производство вакцин – это очень сложное производство. Оно занимает много времени, его нельзя организовать быстро. Если бы международные фармкомпании, европейские, иностранные производители, которые бы хотели построить свои заводы и производить в Украине свои препараты, то это было бы проще, потому, что у них уже есть технология", - сказал она в ходе "круглого стола" в Киеве в понедельник.

Комментируя возможности закупок вакцин украинского производства, Супрун отметила, что "мы не выбираем, будет ли (закупаться) украинское или неукраинское, для нас главное, чтобы оно было качественное".

"Если украинские будут качественные и если будет хорошая цена, то, наверное, не нужно будет импортировать, и агентство (по закупкам) будет отбирать отечественные вакцины", - сказала она.

В свою очередь, глава Европейской региональной сертификационной комиссии по ликвидации полиомиелита Дэвид Солсбери отметил, что организация производства вакцин в Украине экономически не выгодна.

"Экономически это не имеет смысла, так как население Украины слишком мало, чтобы производить вакцины было выгоднее, чем закупать у признанных мировых производителей", - сказал он.

Эксперт подчеркнул, что при производстве вакцин в Украине, они будут достаточно дорогими.

Интерфакс-Украина

Темы: Минздравмедицинавакцинация
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