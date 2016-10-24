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Заввідділенням Броварської лікарні звинувачують у смерті пацієнта

Понеділок, 24 жовтня 2016, 21:04

Прокуратура Київської області повідомила про підозру завідувачу відділенням анестезіології та інтенсивної терапії Броварської центральної районної лікарні через неналежне виконання ним професійних обов’язків, що спричинило смерть пацієнта.

Про це повідомила прес-служба відомства.

Правоохоронці встановили, що до реанімаційного відділення лікарні доставили чоловіка, який став учасником ДТП.

"Однак завідувач відділення не забезпечив пацієнту якісного догляду, внаслідок чого потерпілий помер", - повідомляє прокуратура.

Українська правда

Теми: Київська областьмедицина
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