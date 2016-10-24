Завотделением Броварской больницы обвиняют в смерти пациента

Прокуратура Киевской области сообщила о подозрении заведующему отделением анестезиологии и интенсивной терапии Броварской центральной районной больницы за ненадлежащее выполнение своих профессиональных обязанностей, повлекшее смерть пациента.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Правоохранители установили, что в реанимационное отделение больницы доставили мужчину, который стал участником ДТП.

"Однако заведующий отделением не обеспечил пациенту качественного ухода, в результате чего потерпевший скончался", - сообщает прокуратура.

Украинская правда