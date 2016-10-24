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У Києві патрульні "скрутили" чоловіка, який намагався в них стріляти

Понеділок, 24 жовтня 2016, 21:35

Патрульні Києва затримали чоловіка, який намагався стріляти в їхній бік.

Про це йдеться у повідомленні на Facebook Патрульної поліції.

Згідно з інформацією, у понеділок вранці патрульний екіпаж прибув на вулицю Курнатовського, де за словами заявника, хтось замінив замок на орендованому ним приміщенні.

Прибувши на місце події, інспектори спілкувались із 55-річним місцевим жителем.

"Раптом чоловік дістав предмет, схожий на пістолет, та направив його вбік патрульних. Один із інспекторів зорієнтувався миттєво: застосував до чоловіка прийоми рукопашного бою, відвів його руку вбік, і той вистрелив в асфальт", - розповіли у відомстві.

Стрільця затримали. Відповідно до попередніх данних, у нього були ознаки алкогольного сп’яніння.

Українська правда

Теми: Київполіція
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