У Києві патрульні "скрутили" чоловіка, який намагався в них стріляти
Понеділок, 24 жовтня 2016, 21:35
Патрульні Києва затримали чоловіка, який намагався стріляти в їхній бік.
Про це йдеться у повідомленні на Facebook Патрульної поліції.
Згідно з інформацією, у понеділок вранці патрульний екіпаж прибув на вулицю Курнатовського, де за словами заявника, хтось замінив замок на орендованому ним приміщенні.
Прибувши на місце події, інспектори спілкувались із 55-річним місцевим жителем.
"Раптом чоловік дістав предмет, схожий на пістолет, та направив його вбік патрульних. Один із інспекторів зорієнтувався миттєво: застосував до чоловіка прийоми рукопашного бою, відвів його руку вбік, і той вистрелив в асфальт", - розповіли у відомстві.
Стрільця затримали. Відповідно до попередніх данних, у нього були ознаки алкогольного сп’яніння.
Українська правда