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В Киеве патрульные "скрутили" мужчину, который пытался в них стрелять

Понедельник, 24 октября 2016, 21:35

Патрульные Киева задержали мужчину, который пытался стрелять в их сторону.

Об этом говорится в сообщении на Facebook патрульной полиции.

Согласно информации, в понедельник утром патрульный экипаж прибыл на улицу Курнатовского, где по словам заявителя, кто-то заменил замок на арендованном им помещении.

Прибыв на место происшествия, инспекторы общались с 55-летним местным жителем.

"Вдруг мужчина вытащил предмет, похожий на пистолет, и направил его в сторону патрульных. Один из инспекторов сориентировался мгновенно: применил к мужчине приемы рукопашного боя, отвел его руку в сторону, и тот выстрелил в асфальт", - рассказали в ведомстве.

Стрелка задержали. Согласно предварительным данных, у него были признаки алкогольного опьянения.

Украинская правда

Темы: Киевполиция
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