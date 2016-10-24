Гройсман розкритикував депутатів за те, що збільшили зарплати собі

Прем'єр Володимир Гройсман вважає, що підвищення зарплат депутатам було не на часі.

Про це він сказав в ефірі програми "Свобода слова" на ICTV.

"Уряд не встановлює заробітну плату депутатам. Депутати через постанови парламенту самі собі встановлюють зарплати", - зазначив він.

На його думку, підняття зарплат парламентарям було помилкою.

"Я вважаю, що треба було провести достатньо серйозну дискусію, і я переконаний у тому, що зараз абсолютно не на часі таке кардинальне підвищення заробітної плати для народних депутатів України", - заявив глава уряду.

"Що потрібно було зробити? Потрібно було провести дискусію з урядом, всередині депутатських фракцій, що не було зроблено. І тоді було б зрозуміло, чи може бути підтримане таке рішення", - додав він.

Гройсман також підкреслив, що таке рішення мало б ухвалюватися одночасно із внесенням змін до бюджету. За його словами, кошторис на 2017 рік підвищення зарплати депутатам не передбачає.

"Я знаю, що голова парламенту разом із керівниками фракцій зараз думають, як вийти із цієї ситуації", - сказав він.

Як відомо, Верховна Рада майже удвічі збільшила посадові оклади народних депутатів.

Відповідна норма міститься в ухваленому Радою проекті постанови №5000-П "Про висновки та пропозиції до проекту Закону України про Державний бюджет України на 2017 рік".

Так, заробітна плата народного депутата становитиме 25 "мінімалок", що дорівнює 36 тисяч 250 гривень.

Саша Ночь, УП