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Шотландія запропонує варіант "гнучкого Brexit"

Вівторок, 25 жовтня 2016, 01:18

Шотландія виступить з пропозицією так званого "гнучкого Brexit", який дозволить країні залишитися на внутрішньому ринку Євросоюзу.

Про це заявила глава уряду Шотландії Нікола Стерджен, пише DW.com.

Стерджен негативно оцінила підсумки зустрічі прем'єр-міністра Великобританії Терези Мей з представниками Шотландії, Уельсу та Північної Ірландії в понеділок, 24 жовтня.

Перший міністр Шотландії поскаржилася на те, що після зустрічі їй стало відомо про роботу уряду Великобританії над процесом виходу з Євросоюзу (Brexit) не більше, ніж до початку заходу.

"Не можу не визнати, що велика частина зустрічі мене глибоко розчарувала", - заявила Стерджен в інтерв'ю телеканалу SkyNews, додавши, що Шотландія виступить з пропозицією так званого "гнучкого Brexit".

Цей варіант, за словами глави шотландського уряду, дозволить країні залишитися на внутрішньому ринку Євросоюзу, навіть якщо інша частина Великобританії вирішить покинути його.

Раніше уряд Великобританії розповсюдив офіційну заяву, в якій йшлося, що представники Шотландії, Уельсу, і Північної Ірландії повинні взяти участь в офіційних переговорах по виходу Сполученого Королівства зі складу ЄС. У документі підкреслювалося, що регіони Великобританії не повинні "поховати" ці переговори.

Як відомо, 23 червня в Великобританії відбувся референдум, 51,9 відсотка учасників якого висловилися за вихід з ЄС. Шотландія, на відміну від Англії і Уельсу, проголосувала проти Brexit: 62 відсотки шотландців виступили за подальше членство в ЄС.

Після оголошення результатів голосування по Brexit Стерджен знову заговорила про можливий вихід країни із Сполученого Королівства і підготовку референдуму на цю тему.

"Українська правда" у Threads

Теми: Велика БританіяЄС
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