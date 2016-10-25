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Шотландия предложит вариант "гибкого Brexit"

Вторник, 25 октября 2016, 01:18

Шотландия выступит с предложением так называемого "гибкого Brexit", который позволит стране остаться на внутреннем рынке Евросоюза

Об этом заявила глава правительства Шотландии Никола Стерджен, пишет DW.com.

Стерджен негативно оценила итоги встречи премьер-министра Великобритании Терезы Мэй с представителями Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии в понедельник, 24 октября. 

Первый министр Шотландии посетовала на то, что после встречи ей стало известно о работе правительства Великобритании над процессом выхода из Евросоюза (Brexit) не больше, чем до начала мероприятия.

"Не могу не признать, что большая часть встречи меня глубоко разочаровала", - заявила Стерджен в интервью телеканалу SkyNews, добавив, что Шотландия выступит с предложением так называемого "гибкого Brexit".

Этот вариант, по словам главы шотландского правительства, позволит стране остаться на внутреннем рынке Евросоюза, даже если остальная часть Великобритании решит покинуть его.

Ранее правительство Великобритании распространило официальное заявление, в котором говорилось, что представители Шотландии, Уэльса, и Северной Ирландии должны принять участие в официальных переговорах по выходу Соединенного Королевства из состава ЕС. В документе подчеркивалось, что регионы Великобритании не должны "похоронить" эти переговоры.

Как известно, 23 июня в Великобритании состоялся референдум, 51,9 процента участников которого высказались за выход из ЕС. Шотландия, в отличие от Англии и Уэльса, проголосовала против Brexit: 62 процента шотландев выступили за дальнейшее членство в ЕС.

После оглашения результатов голосования по Brexit Стерджен вновь заговорила о возможном выходе страны из Соединенного Королевства и подготовке референдума на эту тему.

Темы: ВеликобританияЕС
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