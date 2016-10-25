У Молдові оголосили в розшук лідера проросійської партії

Суд сектора Центру молдавської столиці видав ордер на арешт строком на 30 діб і оголошення в міжнародний розшук керівника проросійської "Нашої партії", мера молдавського міста Бєльци Ренато Усатого.

Про це повідомляє Укрінформ.

"Ордер на арешт Ренато Усатого було видано на підставі поданих прокуратурою доказів про те, що він неодноразово проігнорував виклик в прокуратуру для дачі показань по одній з кримінальних справ", - йдеться в рішенні судової інстанції.

Згідно з вердиктом, мер міста Бєльци може бути заарештований у будь-який момент і поміщений в один зі слідчих ізоляторів молдавської столиці.

Адвокати Усатого назвали обвинувачення надуманими і політично мотивованими, а кандидат в президенти від "Нашої партії" Дмитро Чубашенко заявив, що метою видачі ордера на арешт є зняття його кандидатури з президентських перегонів.

Як повідомляє агенство, раніше в молдавських ЗМІ було оприлюднено інформацію про нібито причетність Усатого до організації замаху на банкіра Германа Горбунцова, що знаходиться в Лондоні, а також про його зв'язки з одним з пасажирів румунської в'язниці кілерів.

Сам Усатий кілька днів тому полетів до Москви нібито для зустрічі з молдавськими виборцями перед виборами президента Молдови, які пройдуть 30 жовтня.