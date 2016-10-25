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В Молдове объявили в розыск лидера пророссийской партии

Вторник, 25 октября 2016, 01:50

Суд сектора Центр молдавской столицы выдал ордер на арест сроком на 30 суток и объявление в международный розыск руководителя пророссийской "Нашей партии", мэра молдавского города Бельцы Ренато Усатого.

Об этом сообщает Укринформ.

"Ордер на арест Ренато Усатого был выдан на основании представленных прокуратурой доказательств того, что он неоднократно проигнорировал вызов в прокуратуру для дачи показаний по одному из уголовных дел", - говорится в решении судебной инстанции.

Согласно вердикту, мэр города Бельцы может быть арестован в любой момент и помещен в один из следственных изоляторов молдавской столицы.

Адвокаты Усатого назвали обвинения надуманными и политически мотивированными, а кандидат в президенты от "Нашей партии" Дмитрий Чубашенко заявил, что целью выдачи ордера на арест является снятие его кандидатуры с президентских выборов.

Как сообщает агентство, ранее в молдавских СМИ была обнародована информация о якобы причастности Усатого к организации покушения на банкира Германа Горбунцова, который находится в Лондоне, а также о его связи с одним из пассажиров румынской тюрьмы киллеров.

Сам Усатый несколько дней назад улетел в Москву якобы для встречи с молдавскими избирателями перед выборами президента Молдовы, которые пройдут 30 октября.

Темы: Молдовавиборы
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