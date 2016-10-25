Штайнмаєр: "Мінськ" допоміг запобігти повноцінній війні

Міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр вважає, що мінські домовленості допомогли запобігти повноцінній війні на Донбасі.

Про це він сказав німецькому виданню в інтерв'ю Märkische Allgemeine, пише DW.com.

"Доречно тримати перед очима те, що ми, за всіх недоліків, маємо завдяки мінському процесу: ми змогли запобігти переростанню конфронтації в східній частині України в повноцінний військовий конфлікт, який був би неконтрольованим, і міг би перерости в "пожежу" у самому центрі Європи", - сказав Штайнмаєр.

Водночас Штайнмаєр визнав, що втілення мінських домовленостей рухається зі швидкістю "равлика", а результати цих домовленостей "доводиться шукати зі збільшувальним склом".

У відповідь на запитання, чи переживає світ повторення "холодної війни", Штайнмаєр зазначив, що проводити такі чіткі паралелі було би занадто великим спрощенням.

"Світ "холодної війни" був поділений надвоє: країни прислухалися до Вашингтона або до Москви, червоні лінії були чіткими для обох сторін. Світ, в якому ми живемо, є складнішим та непередбачуванішим. Це видно на Близькому Сході, де регіональні діячі більше не рівняються суто на Москву чи суто на Вашингтон, але переслідують і власні інтереси", - сказав міністр.

Штайнмаєр зазначив, що бачить в діях Росії "прагнення творити політику на рівні з США, бажання укріпити власну міць та розширити свої зони впливу", однак не вважає наявність навіть сотень чи тисяч ісламістів у Алеппо достатнім виправданням для бомбардування міста авіацією.