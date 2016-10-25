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Штайнмайер: "Минск" помог предотвратить полноценную войну

Вторник, 25 октября 2016, 04:03

Министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер считает, что минские договоренности помогли предотвратить полноценную войну на Донбассе.

Об этом он сказал немецкому изданию в интервью Märkische Allgemeine, пишет DW.com.

"Уместно держать перед глазами то, что мы, при всех издержках, имеем благодаря минскому процессу: мы смогли предотвратить перерастание конфронтации в восточной части Украины в полноценный военный конфликт, который был бы неконтролируемым и мог бы перерасти в "пожар" в самом центре Европы", - сказал Штайнмайер.

В то же время Штайнмайер признал, что воплощение минских договоренностей движется со скоростью "улитки", а результаты этих договоренностей "приходится искать с увеличительным стеклом".

В ответ на вопрос, переживает ли мир повторение "холодной войны", Штайнмайер отметил, что проводить такие четкие параллели было бы слишком большим упрощением.

"Мир "холодной войны" был разделен надвое: страны прислушивались к Вашингтону или к Москве, красные линии были четкими для обеих сторон. Мир, в котором мы живем, является сложным и непредсказуемым. Это видно на Ближнем Востоке, где региональные деятели больше не равняются исключительно на Москву или исключительно на Вашингтон, но преследуют и собственные интересы", - сказал министр.

Штайнмайер отметил, что видит в действиях России "стремление творить политику наравне с США, желание укрепить собственную мощь и расширить свои зоны влияния", однако не считает наличие даже сотен или тысяч исламистов в Алеппо достаточным оправданием для бомбардировки города авиацией.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ДонбассМинские соглашенияГермания
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