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Atlantic Council: Іноземні ЗМІ мимоволі приховують агресію РФ в Україні

Вівторок, 25 жовтня 2016, 08:30

Atlantic Council підкреслює, що іноземні ЗМІ мимоволі допомагають Росії приховувати ведення війни на Донбасі.

Про це йдеться в статті  Atlantic Council, передає  ZN.UA.

Він нагадав, що заголовки багатьох видань після ліквідації "Мотороли" говорили про смерть "лідера проросійських сепаратистів", створюючи враження, ніби він був лояльним до Росії місцевим жителем, який захищав свої права зі зброєю в руках.

"Насправді ж, Павлов був більше ніж просто "проросійським". Він взагалі-то був росіянином. І мова йде не про чіпляння за слова, це суть всього конфлікту. Павлов був одним з десятків тисяч громадян Росії, які приїхали в сусідню Україну для того, щоб розв'язати війну", - пише оглядач.

Він зауважує, що Москва насправді відправила на Схід України змішані сили, які складаються з регулярних військових без розпізнавальних знаків, російських націоналістів, загонів російських військових ветеранів та звичайних злочинців, які змішалися з завербованими місцевими жителями.

Всі вони разом і становлять "гібридні" російські окупаційні війська, чисельність яких перевищує особовий склад армій деяких європейських країн.

"Називати таких людей "проросійськими" –  це очевидний абсурд, але така практика продовжується. З усіх раціональних точок зору, національність Павлова має бути в центрі висвітлення в міжнародних ЗМІ. Але вона ледь згадується дрібним шрифтом", - йдеться в статті.

З моменту анексії Криму в 2014 році кореспонденти і редактори ніяк не можуть підібрати правильні терміни, щоб описати конфлікт і правильно назвати різні бойові групи.

Російська гібридна тактика ведення війни націлена створити саме такий вид неоднозначності, щоб паралізувати міжнародну думку і запобігти ефективній відповіді, додає автор.

Теми: ДонбасЗМІРосія
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