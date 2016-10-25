Atlantic Council: Иностранные СМИ невольно скрывают агрессию РФ в Украине

Atlantic Council подчеркивает, что иностранные СМИ невольно помогают России скрывать ведение войны на Донбассе.

Об этом говорится в статье издания Atlantic Council, сообщает ZN.UA.

Он напомнил, что заголовки многих изданий после ликвидации "Моторолы" говорили о смерти "лидера пророссийских сепаратистов", создавая впечатление, будто он был лояльным к России местным жителем, который защищал свои права с оружием в руках.

"На самом же деле, Павлов был больше чем просто "пророссийским". Он вообще-то был русским. И речь идет не о цеплянии за слова, это суть всего конфликта. Павлов был одним из десятков тысяч граждан России, которые приехали в соседнюю Украине для того, чтобы развязать войну", - пишет обозреватель.

Он замечает, что Москва на самом деле отправила на Восток Украины смешанные силы, которые состоят из регулярных военных без опознавательных знаков, российских националистов, отрядов российских военных ветеранов и обычных преступников, которые смешались с завербованными местными жителями.

Все они вместе и составляют "гибридные" российские оккупационные войска, численность которых превышает личный состав армий некоторых европейских стран.

"Называть таких людей "пророссийскими" - это очевидный абсурд, но такая практика продолжается. Со всех рациональных точек зрения, национальность Павлова должна быть в центре освещения в международных СМИ. Но она едва упоминается мелким шрифтом", - говорится в статье.

С момента аннексии Крыма в 2014 году корреспонденты и редакторы никак не могут подобрать правильные термины, чтобы описать конфликт и правильно назвать различные боевые группы.

Российская гибридная тактика ведения войны нацелена создать именно такой вид неоднозначности, чтобы парализовать международное мнение и предотвратить эффективный ответ.