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Помічник польського депутата вивозив бурштин і цигарки з України

Вівторок, 25 жовтня 2016, 09:56

Помічник депутата Сейму Польщі намагався потайки вивезти з України 2430 пачок сигарет і 11,8 кг необробленого бурштину.

Як повідомляє Державна прикордонна служба України, це виявили прикордонники й працівники митниці при огляді у пункті пропуску "Краківець" 24 жовтня.

"Пізно ввечері на виїзд з України прибув автомобіль "Крайслер" польської реєстрації. Водій, громадянин Польщі 1995 року народження, заявив, що є помічником депутата сейму Польщі, та попросив про першочерговий проїзд, оскільки слідує зі службовою метою та поспішає у важливих державних справах. Поляк навіть надав правоохоронцям лист-прохання особисто від депутата", – йдеться у повідомленні.

 

"Однак усі ці документи не збили з пантелику прикордонників і вони направили автомобіль на спільний з працівниками митниці поглиблений огляд. У результаті додаткової перевірки у порожнинах під заднім сидінням та у багажному відділенні оглядова група виявила 2430 пачок сигарет з українськими акцизними марками та 11,8 кг необробленого бурштину", – інформує прикордонна служба. 

 

Автомобіль та товар, який він перевозив, вилучено.

 

Тривають слідчі дії.

Теми: контрабандабурштинкордонПольща
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