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Помощник польского депутата вывозил янтарь и сигареты из Украины

Вторник, 25 октября 2016, 09:56

Помощник депутата Сейма Польши пытался тайно вывезти из Украины 2430 пачек сигарет и 11,8 кг необработанного янтаря.

Как сообщает Государственная пограничная служба Украины, это обнаружили пограничники и работники таможни при осмотре в пункте пропуска "Краковец" 24 октября.

"Поздно вечером на выезд из Украины прибыл автомобиль "Крайслер" польской регистрации. Водитель, гражданин Польши 1995 года рождения, заявил, что является помощником депутата сейма Польши, и попросил о первоочередном проезде, поскольку следует со служебной целью и спешит по важным государственным делам. Поляк даже предоставил правоохранителям письмо-просьбу лично от депутата", – говорится в сообщении.

 

"Однако все эти документы не сбили с толку пограничников и они направили автомобиль на совместный с работниками таможни углубленный осмотр. В результате дополнительной проверки в полостях под задним сидением и в багажном отделении осматривающая группа обнаружила 2430 пачек сигарет с украинскими акцизными марками и 11,8 кг необработанного янтаря", – информирует пограничная служба. 

 

Автомобиль и товар, который он перевозил, изъяты.

 

Ведутся следственные действия.

"Украинская правда" в Threads

Темы: контрабандаянтарьграницаПольша
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