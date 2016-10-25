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У Станиці Луганській один військовий отримав поранення

Вівторок, 25 жовтня 2016, 11:43

Унаслідок боїв у Станиці Луганській поранення отримав один український військовий.

Про це повідомив керівник Луганської військово-цивільної адміністрації Юрій Гарбуз, передає сайт ВЦА.

Так, згідно із повідомленням адміністрації, протягом минулої доби бойовики тричі відкривали вогонь по позиціях учасників антитерористичної операції.

Бойовики двічі відкривали прицільний вогонь із мінометів 82-го калібру та гранатометів у напрямку с.Новоолександрівки Попаснянського району.

Наприкінці дня, 24 жовтня, майже 2 години бойовики обстрілювали позиції сил АТО, розташовані на околицях смт Станиця Луганська. Вогонь вівся із гранатометів типу АГС-17, стрілецької зброї, також працював снайпер.

Ситуація на лінії розмежування відносно стабілізувалася.

"Проте, як відзначають військові, у Станиці Луганській під ворожим вогнем опинились саме ті ділянки, звідки планувалося виведення військ, згідно з рамковими угодами Мінських домовленостей. Наші бійці були змушені відкрити вогонь у відповідь зі стрілецької зброї. Один солдат отримав поранення", - прокоментував Гарбуз.

Українська правда

Теми: Луганськ
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