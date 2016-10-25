В Станице Луганской один военный ранен

В результате боев в Станице Луганской ранения получил один украинский военный.

Об этом сообщил руководитель Луганской военно-гражданской администрации Юрий Гарбуз, передает сайт ВГА.

Так, согласно сообщению администрации, в течение прошлых суток боевики трижды открывали огонь по позициям участников антитеррористической операции.

Боевики дважды открывали прицельный огонь из минометов 82-го калибра и гранатометов в направлении с.Новоалександровки Попаснянского района.

В конце дня, 24 октября, почти 2 часа боевики обстреливали позиции сил АТО, расположенные в окрестностях пгт Станица Луганская. Огонь велся из гранатометов типа АГС-17, стрелкового оружия, также работал снайпер.

Ситуация на линии разграничения относительно стабилизировалась.

"Однако, как отмечают военные, в Станице Луганской под вражеским огнем оказались именно те участки, откуда планировалось вывода войск, согласно рамочным соглашениям Минских договоренностей. Наши бойцы были вынуждены открыть огонь в ответ из стрелкового оружия. Один солдат получил ранения", - прокомментировал Гарбуз.

Украинская правда