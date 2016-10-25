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Депутат Долженков имеет дорогую квартиру, но берет компенсацию на аренду

Вторник, 25 октября 2016, 12:20

Депутат от "Оппозиционного блока" Александр Долженков, обладая дорогой квартирой на Печерске площадью 181,3 кв. м, берет у государства денежную помощь на аренду небольшой квартиры на Харьковском массиве в Киеве.

Об этом сообщает общественное движение "Честно" со ссылкой на электронную декларацию Долженкова.

Поскольку депутат зарегистрирован не в Киеве, а в Донецкой области, по закону, он имеет право на компенсацию за аренду жилья, чем и пользуется каждый месяц. Соответствующие данные размещены на сайте Верховной Рады.

Согласно декларации, депутат арендовал квартиру в районе Харьковского массива столицы, которая принадлежала Татьяне Бородиной. Женщина с той же фамилией есть в списке помощников Долженкова, и была наблюдателем от Партии регионов на выборах 2012 года.

Общественное движение предполагает, что таким образом Долженков использует государственные средства на компенсацию аренды жилья как бонусную оплату работы своей помощницы.

"Украинская правда" в Threads

Темы: декларацииОппозиционный блокнедвижимость
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