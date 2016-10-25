Більшість переселенців не стикалися з дискримінацією – опитування

61% внутрішньо переміщених осіб, опитаних Київським міжнародним інститутом соціології, не відчувають упереджене ставлення до себе.

Про це свідчать результати опитування, повідомляють "Українські новини".

При цьому 3% опитаних переселенців відчувають упереджене ставлення до себе постійно, 11% – періодично, 21% – відчувають поодинокі випадки, а 5% було важко відповісти на питання.

Серед тих, хто відчувають упереджене до себе ставлення, 50% повідомили, що відчувають подібне ставлення з боку звичайних людей (колег, сусідів), 31% – державних службовців, 30% – орендодавців, 22% – роботодавців, 10% – вчителів, лікарів і 4% – правоохоронних органів.

Методом особистого інтерв'ю з 22 липня по 16 серпня було опитано 1,5 тис. мешканців приймаючих громад і 1 003 переселенців у всіх областях, крім анексованого Росією Криму та окупованих територій Донецької і Луганської областей.

Як відомо, Міністерство соціальної політики поставило на облік 1 672 251 вимушеного переселенця із зони АТО і анексованого Росією Криму станом на 24 жовтня.