Большинство переселенцев не сталкивались с дискриминацией – опрос

61% внутренне перемещенных лиц, опрошенных Киевским международным институтом социологии, не ощущают предвзятого отношения к себе.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, сообщают "Украинские новости".

При этом 3% опрошенных переселенцев ощущают предвзятое отношение к себе постоянно, 11% – периодически, 21% – ощущают единичные случаи, а 5% было тяжело ответить на вопрос.

Среди тех, кто испытывают предвзятое отношение к себе, 50% сообщили, что ощущают подобное отношение со стороны обычных людей (коллег, соседей), 31% – государственных служащих, 30% – арендодателей, 22% – работодателей, 10% – учителей, докторов и 4% – правоохранительных органов.

Методом личного интервью с 22 июля по 16 августа были опрошено 1,5 тыс. жителей принимающих общин и 1 003 переселенца во всех областях, кроме аннексированного Россией Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Как известно, Министерство социальной политики поставило на учет 1 672 251 вынужденного переселенца из зоны АТО и аннексированного Россией Крыма по состоянию на 24 октября.