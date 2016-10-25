Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Большинство переселенцев не сталкивались с дискриминацией – опрос

Вторник, 25 октября 2016, 13:53

61% внутренне перемещенных лиц, опрошенных Киевским международным институтом социологии, не ощущают предвзятого отношения к себе.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, сообщают "Украинские новости".

При этом 3% опрошенных переселенцев ощущают предвзятое отношение к себе постоянно, 11% – периодически, 21% – ощущают единичные случаи, а 5% было тяжело ответить на вопрос.

Среди тех, кто испытывают предвзятое отношение к себе, 50% сообщили, что ощущают подобное отношение со стороны обычных людей (коллег, соседей), 31% – государственных служащих, 30% – арендодателей, 22% – работодателей, 10% – учителей, докторов и 4% – правоохранительных органов.

Методом личного интервью с 22 июля по 16 августа были опрошено 1,5 тыс. жителей принимающих общин и 1 003 переселенца во всех областях, кроме аннексированного Россией Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Как известно, Министерство социальной политики поставило на учет 1 672 251 вынужденного переселенца из зоны АТО и аннексированного Россией Крыма по состоянию на 24 октября.

Темы: переселенцысоциологияАТО
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Россияне массово хотят получить гражданство Молдовы, запросы не успевают обрабатывать

видео"Казус Безуглой": Стефанчук снова отказался вносить постановление в повестку дня

Парламент поддержал создание электронного реестра военнообязанных

Польские перевозчики разблокируют границу с Украиной на 1,5 месяца

Двух пограничниц разоблачили на продаже информации из закрытых баз данных

Блокирование границы: правительство Польши договорилось с перевозчиками приостановить протест

Все новости...
переселенцы
Канада запустит новую программу постоянного проживания для украинских беженцев
Кличко рассказал, сколько переселенцев еще может принять Киев
Из-за вторжения РФ четверть украинцев стали вынужденными переселенцами - разведка Британии
Последние новости
16:02
Зеленский на Давосском форуме: Этот год должен стать решающим, амбиции Путина обречены
16:00
Кабмин изменил порядок бронирования военнообязанных работников предприятий ОПК
15:48
видеоВ сеть слили видео о работниках Bihus.Info и наркотиках: Бигус пообещал "террор идиотам"
15:39
Опасность работы и нехватка кадров впервые возглавили рейтинг проблем бизнеса - исследование
15:28
В сумеречной зоне океана ученые обнаружили грибы, выживающие в экстремальных условиях
15:25
Россияне массово хотят получить гражданство Молдовы, запросы не успевают обрабатывать
15:23
СМИ: Польша обсуждает с Киевом введение лицензий на импорт
15:23
видеоЗеленский встретился с Блинкеном и Салливаном в Давосе
15:08
В Киеве и области из-за сильного ветра объявили желтый уровень опасности
15:08
КолонкаБерлинская об изготовлении дронов: Нам нужна технологическая милитаризация общества
Все новости...
Реклама: