У ГПУ оцінили шанси повернути гроші Януковича і Кº з Латвії

Генеральна прокуратура і Міністерство юстиції сформують групу, яка в Латвії буде займатися переговорами щодо можливості повернення конфіскованих Ригою коштів колишніх українських високопосадовців.



Про це заявив журналістам у вівторок в Києві заступник генерального прокурора Євген Єнін, відповідаючи на питання про те, чи є якісь просування в питанні повернення частини коштів з латвійського бюджету, передає "Інтерфакс-Україна".



"Буквально щойно у нас була розмова з паном Янчуком (заступником міністра юстиції Антоном Янчуком) і ми формуємо групу, яка найближчим часом поїде до Латвії для переговорів з цього питання", - сказав Єнін.



Відповідаючи на питання про те, чи є якісь шанси на повернення цих коштів, заступник генпрокурора сказав:



"Так, безумовно. У нас хороші шанси, але про конкретну частини цих коштів говорити ще рано, це переговорний процес".



Раніше президент Петро Порошенко попросив главу Латвії Раймондс Вейоніс допомогти повернути 50 млн Януковича і Кº.



Як повідомлялося 13 вересня 2016 року латвійське видання "LSM" з посиланням на розслідування програми "De facto" повідомило, що латвійська сторона стягнула до державного бюджету EUR 50 млн коштів колишніх українських високопосадовців, заарештовані в рамках боротьби з відмиванням брудних грошей.



Восени 2014 року генпрокурор України Віталій Ярема оголосив, що у колишнього віце-прем'єра України Сергія Арбyзова в банках Латвії заарештовано $ 49,3 млн, а на рахунках компанії підприємця і політика Юрія Іванющенка в латвійських банках були арештовані $ 32 млн і CHF72 млн.