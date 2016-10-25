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У ГПУ оцінили шанси повернути гроші Януковича і Кº з Латвії

Вівторок, 25 жовтня 2016, 14:15

Генеральна прокуратура і Міністерство юстиції сформують групу, яка в Латвії буде займатися переговорами щодо можливості повернення конфіскованих Ригою коштів колишніх українських високопосадовців.

Про це заявив журналістам у вівторок в Києві заступник генерального прокурора Євген Єнін, відповідаючи на питання про те, чи є якісь просування в питанні повернення частини коштів з латвійського бюджету, передає "Інтерфакс-Україна".

"Буквально щойно у нас була розмова з паном Янчуком (заступником міністра юстиції Антоном Янчуком) і ми формуємо групу, яка найближчим часом поїде до Латвії для переговорів з цього питання", - сказав Єнін.

Відповідаючи на питання про те, чи є якісь шанси на повернення цих коштів, заступник генпрокурора сказав:

"Так, безумовно. У нас хороші шанси, але про конкретну частини цих коштів говорити ще рано, це переговорний процес".

Раніше президент Петро Порошенко попросив главу Латвії Раймондс Вейоніс допомогти повернути 50 млн Януковича і Кº.

Як повідомлялося 13 вересня 2016 року латвійське видання "LSM" з посиланням на розслідування програми "De facto" повідомило, що латвійська сторона стягнула до державного бюджету EUR 50 млн коштів колишніх українських високопосадовців, заарештовані в рамках боротьби з відмиванням брудних грошей.

Восени 2014 року генпрокурор України Віталій Ярема оголосив, що у колишнього віце-прем'єра України Сергія Арбyзова в банках Латвії заарештовано $ 49,3 млн, а на рахунках компанії підприємця і політика Юрія Іванющенка в латвійських банках були арештовані $ 32 млн і CHF72 млн.

"Українська правда" у Threads

Теми: ЛатвіяЯнуковичГенпрокуратура
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