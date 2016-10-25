Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В ГПУ оценили шансы вернуть деньги Януковича и Кº из Латвии

Вторник, 25 октября 2016, 14:15

Генеральная прокуратура и Министерство юстиции сформируют группу, которая в Латвии будет заниматься переговорами относительно возможности возвращения конфискованных Ригой средств бывших украинских высокопоставленных чиновников.

Об этом заявил журналистам во вторник в Киеве заместитель генерального прокурора Евгений Енин, отвечая на вопрос о том, есть ли какие-то продвижения в вопросе возвращения части средств из латвийского бюджета, передает "Интерфакс-Украина".

"Буквально только что у нас был разговор с господином Янчуком (заместителем министра юстиции Антоном Янчуком) и мы формируем группу, которая в ближайшее время поедет в Латвию для переговоров по этому вопросу", - сказал Енин.

Отвечая на вопрос о том, есть ли какие-то шансы на возвращение этих средств, замгенпрокурора сказал:

"Да, безусловно. У нас хорошие шансы, но о конкретной части этих средств говорить еще рано, это переговорный процесс".

Ранее президент Петр Порошенко попросил главу Латвии Раймондса Вейониса помочь вернуть 50 млн Януковича и Кº.

Как сообщалось, 13 сентября 2016 года латвийское издание "LSM" со ссылкой на расследование программы "De facto" сообщило, что латвийская сторона взыскала в государственный бюджет EUR 50 млн средств бывших украинских высокопоставленных чиновников, арестованные в рамках борьбы с отмыванием грязных денег.

Осенью 2014 года генпрокурор Украины Виталий Ярема объявил, что у бывшего вице-премьера Украины Сергея Арбyзова в банках Латвии арестованы $49,3 млн, а на счетах компании предпринимателя и политика Юрия Иванющенко в латвийских банках были арестованы $32 млн и CHF72 млн.

Темы: ЛатвияЯнуковичГенпрокуратура
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Россияне массово хотят получить гражданство Молдовы, запросы не успевают обрабатывать

видео"Казус Безуглой": Стефанчук снова отказался вносить постановление в повестку дня

Парламент поддержал создание электронного реестра военнообязанных

Польские перевозчики разблокируют границу с Украиной на 1,5 месяца

Двух пограничниц разоблачили на продаже информации из закрытых баз данных

Блокирование границы: правительство Польши договорилось с перевозчиками приостановить протест

Все новости...
Латвия
Латвия передаст Украине еще 11 автомобилей, конфискованных у пьяных водителей
Пророссийского пропагандиста оштрафовали в Латвии за поддержку России
Латвия частично возобновляет выдачу виз россиянам, которую приостанавливала из-за мятежа "Вагнера"
Последние новости
16:02
Зеленский на Давосском форуме: Этот год должен стать решающим, амбиции Путина обречены
16:00
Кабмин изменил порядок бронирования военнообязанных работников предприятий ОПК
15:48
видеоВ сеть слили видео о работниках Bihus.Info и наркотиках: Бигус пообещал "террор идиотам"
15:39
Опасность работы и нехватка кадров впервые возглавили рейтинг проблем бизнеса - исследование
15:28
В сумеречной зоне океана ученые обнаружили грибы, выживающие в экстремальных условиях
15:25
Россияне массово хотят получить гражданство Молдовы, запросы не успевают обрабатывать
15:23
СМИ: Польша обсуждает с Киевом введение лицензий на импорт
15:23
видеоЗеленский встретился с Блинкеном и Салливаном в Давосе
15:08
В Киеве и области из-за сильного ветра объявили желтый уровень опасности
15:08
КолонкаБерлинская об изготовлении дронов: Нам нужна технологическая милитаризация общества
Все новости...
Реклама: