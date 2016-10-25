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Майже половина переселенців не планують повертатися – опитування

Вівторок, 25 жовтня 2016, 14:18

48% внутрішньо переміщених осіб, опитаних Київським міжнародним інститутом соціології, не мають наміру повертатися на колишнє місце проживання.

Про це свідчать результати опитування, повідомляють "Українські новини".

Респондентам було поставлено питання, чи збираються вони повертатися на колишнє місце проживання, якщо з'явиться така можливість.

При цьому 36% мають намір повернутися, а 16% не змогли відповісти.

Також 36% з тих, хто хочуть повернутися, повідомили, що не повернуться в місця свого колишнього проживання до переходу непідконтрольних територій під контроль України, 35% – до відновлення умов комфортного життя, 21% – до припинення бойових дій.

Крім того, за останні 6 місяців 69% переселенців не відвідували непідконтрольні території, 27% – відвідували своє колишнє місце проживання, 3% – відвідували інший населений пункт.

Методом особистого інтерв'ю з 22 липня по 16 серпня було опитано 1,5 тис. мешканців приймаючих громад і 1 003 переселенця у всіх областях, крім анексованого Росією Криму та окупованих територій Донецької і Луганської областей.

Як відомо, 61% переселенців заявили, що не відчувають до себе негативного ставлення на новому місці проживання.

"Українська правда" у Threads

Теми: переселенцісоціологія
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