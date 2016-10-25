Сайт НАЗК не витримує навантажень і періодично падає

Офіційний сайт Національного агентства з питань запобігання корупції працює нестабільно через велику кількість запитів.

Про це йдеться в повідомленні НАЗК на сторінці відомства у Facebook.

Лише протягом останньої доби системою було зафіксовано 3,8 млн запитів. На сьогодні кількість запитів на годину складає понад 200 тисяч, вказано в повідомленні.

На даний момент проводяться роботи з розширенню пропускної здатності фізичних каналів зв’язку та збільшення обчислювальної потужності серверного обладнання (віртуальної інфраструктури) офіційного сайту nazk.gov.ua, запевняють у НАЗК.

Суб’єктів декларування для доступу до системи "Єдиний державний реєстр декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування" просять використовувати пряме посилання на портал за адресою: portal.nazk.gov.ua.

Українська правда