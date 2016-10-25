Сайт НАПК не выдерживает нагрузок и периодически падает

Официальный сайт Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции работает нестабильно из-за обилия запросов.



Об этом говорится в сообщении НАПК на странице ведомства в Facebook.



Только за последние сутки системой было зафиксировано 3,8 млн запросов. На сегодняшний день количество запросов в час составляет более 200 тысяч, указано в сообщении.



На данный момент проводятся работы по расширению пропускной способности физических каналов связи и увеличение вычислительной мощности серверного оборудования (виртуальной инфраструктуры) официального сайта nazk.gov.ua, уверяют в НАПК.



Субъектов декларирования для доступа к системе "Единый государственный реестр деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления" просят использовать прямую ссылку на портал по адресу: portal.nazk.gov.ua.



Украинская правда