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Троян: Німеччина дасть інформацію щодо вбивства Шеремета

Вівторок, 25 жовтня 2016, 18:59
Троян: Німеччина дасть інформацію щодо вбивства Шеремета

За тиждень Німеччина надасть інформацію щодо розслідування вбивства журналіста Павла Шеремета.

Про це розповів перший заступник голови Нацполіції України Вадим Троян під час ефіру на "5 каналі".

"Мій начальник ДКР їздив до Німеччини, те саме, ми працюємо з Німеччиною. І ось у них навіть є результати по роботі, через тиждень вони нам пообіцяли – дадуть", - резюмував він.

Троян заявив, що у справі є прогрес.

"Ми не хочемо дійсно оголошувати, тому що є прогрес, ми рухаємося", - сказав він.

За словами Трояна, розслідуванням справи має займатись СБУ. 

"Чому СБУ – та тому що, є дві версії зовнішні. Поліція ніколи не зможе досягти взагалі ніяких результатів, якщо це були злочинці, які, наприклад, вчинили, або замовники поза межами нашої країни. Вона ніколи не зможе розкрити", - наголосив він.

Також Троян нагадав, що розслідуванням справи займаються фахівці з США та Німеччини. 

Детальніше про справу Шеремета читайте у статті: Три місяці без Пал Героїча. Що відомо у справі Шеремета

Теми: Справа ШереметаНімеччинакримінал
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