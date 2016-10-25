Горбатюк пішов на лікарняний і каже, що докори Луценка безпідставні

Начальник департаменту спецрозслідувань Генпрокуратури Сергій Горбатюк наразі перебуває на лікарняному.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

"Горбатюк зліг на лікарняний, однак на інтерв'ю прийшов. Каже, що Луценко відібрав у нього кримінальні провадження, в яких є економічний інтерес, а залишив тільки розстріли на Майдані. (...) Горбатюк стверджує, що всі звинувачення на його адресу огульні - добився десятків обвинувальних актів, міг ще більше, але не дають", - зазначають журналісти.

Сам Горбатюк переконує, що звільнення не боїться.

"Хай звільняють мене. У мене здоров'я немає. Я за справи переживаю тут. Подивіться звіт, скільки зроблено. Після того я ще буду доводити всіляким брехунам, що я погано працюю", - заявив він.

Як відомо, Генпрокурор Юрій Луценко розкритикував роботу Горбатюка.