Горбатюк ушел на больничный и говорит, что упреки Луценко безосновательны

Начальник департамента спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк сейчас находится на больничном.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

"Горбатюк слег на больничный, однако на интервью пришел. Говорит, что Луценко отобрал у него уголовные производства, в которых присутствует экономический интерес, а оставил только расстрелы на Майдане. (...) Горбатюк утверждает, что все обвинения в его адрес огульны - добился десятков обвинительных актов, мог еще больше, но не дают", - отмечают журналисты.

Сам Горбатюк утверждает, что увольнения не боится.

"Пусть увольняют меня. У меня нет здоровья. Я за дела переживаю здесь. Посмотрите отчет, сколько сделано. После этого я еще буду доказывать различным обманщиками, что я плохо работаю", - заявил он.

Как известно, генпрокурор Юрий Луценко раскритиковал работу Горбатюка.