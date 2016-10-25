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Горбатюк ушел на больничный и говорит, что упреки Луценко безосновательны

Вторник, 25 октября 2016, 22:29

Начальник департамента спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк сейчас находится на больничном.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

"Горбатюк слег на больничный, однако на интервью пришел. Говорит, что Луценко отобрал у него уголовные производства, в которых присутствует экономический интерес, а оставил только расстрелы на Майдане. (...) Горбатюк утверждает, что все обвинения в его адрес огульны - добился десятков обвинительных актов, мог еще больше, но не дают", - отмечают журналисты.

Сам Горбатюк утверждает, что увольнения не боится.

"Пусть увольняют меня. У меня нет здоровья. Я за дела переживаю здесь. Посмотрите отчет, сколько сделано. После этого я еще буду доказывать различным обманщиками, что я плохо работаю", - заявил он.

Как известно, генпрокурор Юрий Луценко раскритиковал работу Горбатюка.

Темы: Генпрокуратура
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