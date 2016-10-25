Горбатюк ушел на больничный и говорит, что упреки Луценко безосновательны
Начальник департамента спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк сейчас находится на больничном.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
"Горбатюк слег на больничный, однако на интервью пришел. Говорит, что Луценко отобрал у него уголовные производства, в которых присутствует экономический интерес, а оставил только расстрелы на Майдане. (...) Горбатюк утверждает, что все обвинения в его адрес огульны - добился десятков обвинительных актов, мог еще больше, но не дают", - отмечают журналисты.
Сам Горбатюк утверждает, что увольнения не боится.
"Пусть увольняют меня. У меня нет здоровья. Я за дела переживаю здесь. Посмотрите отчет, сколько сделано. После этого я еще буду доказывать различным обманщиками, что я плохо работаю", - заявил он.
Как известно, генпрокурор Юрий Луценко раскритиковал работу Горбатюка.