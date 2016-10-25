Резиденцію посла США в Москві закидали фаєрами
Вівторок, 25 жовтня 2016, 22:57
Поліцейські в Москві затримали трьох молодиків, які закидали резиденцію посла США фаєрами і розкидали листівки з вимогою виведення американських баз з території Європи.
Про це ТАСС повідомило джерело в правоохоронних органах.
"За несанкціоновану акцію в центрі Москви співробітниками поліції затримані троє молодих людей", - сказав співрозмовник агентства.
Він зазначив, що біля резиденції посла США в Спасо-Хаусі вони провели несанкціоновану акцію, розкидали листівки і закидали резиденцію запаленими фаєрами.
Один з учасників акції пристібнувся наручниками до огорожі.