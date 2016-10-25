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Резиденцию посла США в Москве забросали файерами

Вторник, 25 октября 2016, 22:57

Полицейские в Москве задержали трех молодых людей, которые закидали резиденцию посла США файерами и разбросали листовки с требованием вывода американских баз с территории Европы.

Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"За несанкционированную акцию в центре Москвы сотрудниками полиции задержаны трое молодых людей", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что около резиденции посла США в Спасо-Хаусе они провели несанкционированную акцию, раскидали листовки и закидали резиденцию зажженными файерами.

Один из участников акции приковался наручниками к ограде. 

Темы: СШАРосcияакции
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